Quarta pista Bonelli presenta una diffida | Stop allo smantellamento della Riserva

Angelo Bonelli ha presentato una diffida alla commissione della Riserva naturale statale Litorale romano. Il deputato di Alleanza verdi e sinistra si oppone allo smantellamento della Riserva per fare spazio all’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino. Bonelli chiede che si blocchi subito ogni progetto che possa mettere a rischio l’area protetta.

Fiumicino, 6 febbraio 2026 – Il deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, in una nota, fa sapere di aver presentato “ un atto di diffida alla commissione Riserva naturale statale Litorale romano: non si può dare il via libera allo smantellamento della Riserva per ampliare l’aeroporto di Fiumicino. È un tentativo grave di aggirare i vincoli ambientali per fare spazio a un progetto già bocciato dai ministeri e dai giudici”. “La proposta prevede di sottrarre alla Riserva circa 150 ettari, di cui oltre 70 in aree di massima tutela ambientale e naturalistica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, in relazione alle future prospettive di sviluppo dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”.

L’opposizione a Fiumicino interviene sulla proposta di realizzare una quarta pista all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, sottolineando come la creazione di una Riserva naturale non possa essere eliminata semplicemente con una delibera.

