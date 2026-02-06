Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi il costo dell’energia elettrica in Italia si decide sul mercato libero, dove il prezzo di riferimento è il PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Questo valore indica il prezzo all’ingrosso dell’elettricità e incide direttamente sulle bollette delle famiglie e delle imprese. Con le variazioni del PUN, i consumatori vedono aumenti o diminuzioni sui costi dell’energia. Per molti, conoscere il prezzo di oggi aiuta a capire quanto pagheranno nelle prossime settimane.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutti gli operatori del mercato libero, che poi aggiungono costi di commercializzazione, gestione e margini propri. Al 6 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1258 €kWh (125,82 €MWh), in calo rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti, ma ancora superiore ai livelli medi pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dalla tipologia di contratto scelto (prezzo fisso o variabile), dalla presenza di offerte promozionali e dai servizi aggiuntivi.

