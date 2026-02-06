Questa mattina a Cortina si svolge la seconda prova di discesa femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Federica Brignone scende in pista alle 11.30, con il pettorale ancora da assegnare. La gara sarà seguita in diretta dalla tv.

Federica Brignone sarà una delle osservate speciali sabato 7 febbraio a partire dalle ore 11.30 in occasione della seconda prova cronometrata di discesa femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In seguito alla cancellazione causa maltempo del training di giovedì, quello di domani sarà forse l’unico vero banco di prova sull’Olympia delle Tofane in vista della gara di domenica che assegnerà le medaglie a cinque cerchi. La vincitrice della classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025, reduce come sappiamo da un lungo percorso di recupero dal grave infortunio rimediato lo scorso aprile ai Campionati Italiani in Val di Fassa, deciderà proprio al termine della seconda prova cronometrata se si cimenterà anche nelle specialità veloci (magari solo il superG) o se punterà tutto sullo slalom gigante in questa edizione olimpica a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, orario, tv

Alle 11 di giovedì 29 gennaio, Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

Venerdì 6 febbraio, Federica Brignone si prepara a scendere in pista a Cortina per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

