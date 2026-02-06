Quando parte Dominik Paris nella discesa di Bormio 2026 | n di pettorale orario tv

Domani a Bormio si corre la prima discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dominik Paris scenderà in pista con il pettorale numero 1 alle 11, trasmesso in diretta dalla tv. I tifosi sono già pronti a tifare per il loro campione, che spera di portare a casa la prima medaglia italiana di questa edizione olimpica.

Domani, sabato 7 febbraio, a Bormio (Italia) si assegnerà il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 36 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 12 alle ore 11.58.35: la discesa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’20” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà innalzato a 2’45”. Per la discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle 11:00 di questa mattina, Dominik Paris scenderà di nuovo sulla pista di Bormio per la seconda prova di discesa ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Domani mattina alle 11 si apre ufficialmente la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Fateci divertire Da Sofia Goggia a Dominik Paris, da Michela Moioli a Dorothea Wierer, da Roland Fischnaller a Tommaso Giacomel e… Stefania Constantini. Insieme a loro altre quattro stelle, cioè i nostri portabandiera: Federica Brignone, Arianna Fontan facebook

#MilanoCortina2026 Sabato la #DiscesaLibera di Bormio. Radiocronaca in diretta dalle 11.00. Le sensazioni di Dominik Paris al microfono di @shalafi81 per i Social di #Radio1 x.com