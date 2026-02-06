Quando apri Facebook, non sai mai cosa ti aspetta. Questa volta, tra un video di passaggi di calcio e un commento, trovi una foto dei Carabinieri con sirena spenta, pronti a intervenire. È successo in zona Ortica, dove tra spaccio e precedenti di campionato, il mondo dei social ha portato alla luce una scena inaspettata e un po’ surreale.

Succede anche questo, nell’incredibile mondo dei social: apri Facebook per vedere due passaggi di centrocampo e ti ritrovi davanti una pattuglia dei Carabinieri con sirena spenta e titolo da cronaca nera. Multitasking informativo, livello Arezzo. Sul profilo di Amaranto Channel compare un video bello serio: auto dei Carabinieri, servizio su spaccio, roba da mascella serrata. Fin qui tutto normale. Peccato che il titolo dica tutt’altro: “Arezzo–Pianese non è e non sarà mai una partita banale per i tifosi amaranto: diamo uno sguardo ai precedenti tra le due formazioni”. Ora, per carità, i precedenti contano sempre. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando l’Ortica fa le pulci ai colleghi: spaccio, carabinieri e… precedenti di campionato

