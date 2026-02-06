Quando la finale di Ian Matteoli nel big air di snowboard | orario avversari tv

Domani sera alle 19:30, Ian Matteoli si gioca la sua chance di lasciare il segno nella finale di big air di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro ha già stupito nei giorni scorsi e ora si prepara a sfidare gli avversari più forti, con in palio una medaglia che potrebbe cambiare la sua carriera. La gara sarà trasmessa in diretta e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Domani, sabato 7 febbraio (ore 19:30), ci sarà l’appuntamento con la storia per Ian Matteoli. L’azzurro ha iniziato in maniera sorprendente il proprio percorso nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il ventenne piemontese, impegnato nei turni di qualificazione nello snowboard freestyle, specialità Big Air a Livigno, ha saputo interpretare in maniera magistrale la prova. Matteoli ha concluso col secondo punteggio (174.50), preceduto solo dal giapponese Hiroto Ogiwara, che ha saputo fare meglio con lo score di 178.50 per il nipponico. Il nostro portacolori ha aperto in maniera convincente, centrando nella prima run un parziale di 93. 🔗 Leggi su Oasport.it

