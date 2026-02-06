Quando finiscono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Questa domenica, 22 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina si concluderanno con la Cerimonia di Chiusura. Dopo settimane di gare, sport e tensioni, i giochi finiranno ufficialmente, lasciando il palco alle celebrazioni e alle riflessioni sul loro impatto.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi. Le competizioni olimpiche sono iniziate il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura si terrà il 6 febbraio. Da quel momento, per oltre due settimane, l’Italia sarà al centro dello sport invernale mondiale, ospitando atleti e atlete provenienti da ogni parte del globo. Durante i Giochi verranno assegnate medaglie in 116 eventi, distribuiti in quattro grandi cluster geografici che rappresentano alcune delle località alpine e urbane più iconiche del Paese: Milano: sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 partiranno il 4 febbraio, due giorni prima dell’inaugurazione ufficiale a San Siro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Promo Rai Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: La guida completa alle Olimpiadi invernali 2026, tutto quello che c'è da sapere sui giochi di Milano-Cortina; Tutto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ecco la guida completa; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta.

Quando finiscono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ... funweek.it

Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giornoIl 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il calendario completo con date e orari delle gare. lettera43.it

Radio Cina Internazionale. . In cerca del sogno sulla neve e sul ghiaccio! Le Olimpiadi Invernali su CMG I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 si inaugureranno ufficialmente il 6 febbraio (ora locale). In qualità dell’unica emittente al mondo a produ facebook

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il Presidente Mattarella al villaggio olimpico a Milano saluta gli atleti italiani x.com