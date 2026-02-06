Quando finiscono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026
Questa domenica, 22 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina si concluderanno con la Cerimonia di Chiusura. Dopo settimane di gare, sport e tensioni, i giochi finiranno ufficialmente, lasciando il palco alle celebrazioni e alle riflessioni sul loro impatto.
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi. Le competizioni olimpiche sono iniziate il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura si terrà il 6 febbraio. Da quel momento, per oltre due settimane, l’Italia sarà al centro dello sport invernale mondiale, ospitando atleti e atlete provenienti da ogni parte del globo. Durante i Giochi verranno assegnate medaglie in 116 eventi, distribuiti in quattro grandi cluster geografici che rappresentano alcune delle località alpine e urbane più iconiche del Paese: Milano: sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track.🔗 Leggi su Funweek.it
