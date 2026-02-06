Quali medaglie aspettarsi dall' Italia a Milano-Cortina 2026

Da ultimouomo.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dall’inizio, si intensificano le attese per le medaglie italiane a Milano-Cortina 2026. Sono 196 gli atleti italiani iscritti, un record storico. L’afflusso più alto mai registrato prima era di 184 atleti, e risale a Torino 2006, quando le squadre di hockey avevano un ruolo importante. Quest’anno, la partecipazione è più numerosa e promette di portare tante soddisfazioni.

Saranno ben 196 gli italiani e le italiane presenti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il record di ogni epoca: il primato precedente era 184, scritto non a caso a Torino 2006, quando pure si poteva contare sulle squadre di hockey qualificate di diritto come Nazione ospitante (tra maschile e femminile, le squadre di hockey valgono circa una cinquantina di atleti e atlete). Secondo tanti addetti ai lavori, è la spedizione italiana più forte di sempre. Se tutto va come dovrebbe (qui potete aggiungere gesti apotropaici se volete), l’Italia dovrebbe riuscire a battere il proprio record ogni epoca per medaglie totali conquistate in una singola edizione delle Olimpiadi invernali (20, a Lillehammer 1994, quando gli ori furono sette, anche questo record). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

quali medaglie aspettarsi dall italia a milano cortina 2026

© Ultimouomo.com - Quali medaglie aspettarsi dall'Italia a Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il medagliere ideale dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: quali medaglie possiamo vincere

L’Italia si prepara alla sfida delle Olimpiadi di Milano Cortina, puntando a conquistare medaglie in discipline diverse.

Milano Cortina 2026, obiettivo 20 medaglie per l’Italia: come può raggiungerlo

Con l’Olimpiade ormai alle porte, l’Italia punta a ottenere almeno 20 medaglie, come nel 1994 in Norvegia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quanti SOLDI porteranno all’Italia le OLIMPIADI Milano-Cortina

Video Quanti SOLDI porteranno all’Italia le OLIMPIADI Milano-Cortina?

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Antonio Vergara, napoletano di 23 anni, è il simbolo del disastro del calcio italiano; Quanto guadagneranno i vincitori delle medaglie italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.