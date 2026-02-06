Durante un controllo di routine, una donna ha scoperto di avere un polidramnios lieve. Il medico le ha detto di non preoccuparsi, ma lei è preoccupata perché ha letto che questa condizione può essere collegata a diabete o malformazioni. Ora si chiede quali esami fare per capire meglio la situazione.

Buongiorno, durante l’ultima visita di controllo mi è stato riscontrato un polidramnios lieve. In sede di esame il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma purtroppo ho letto che può dipendere da diabete o malformazioni. Quali esami andrebbero fatti, soprattutto così da calmare la mia forte ansia? Grazie mille Buongiorno signora, nella sua domanda non ha indicato la settimana di gestazione. In ogni caso, un lieve aumento del liquido amniotico non è indice di patologia se gli esami ecografici, e in particolare l’ecografia morfologica, non hanno evidenziato anomalie. Se anche i controlli ematochimici sono nella norma può stare tranquilla. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quali esami fare in caso di polidramnios lieve?”

Approfondimenti su Polidramnios Lieve

I tassi sono presenti in diverse zone dell’Italia continentale, preferendo aree boschive e collinari.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Polidramnios Lieve

Argomenti discussi: Analisi del sangue fai-da-te; Nuovo esame di Maturità 2026: via il documento iniziale, spazio al Curriculum. Manca ancora griglia di valutazione; Maturità 2026: ecco tutte le materie dello scritto e dell'orale; Maturità 2026: date, prove, novità e tutto quello che devi sapere sull'esame di Stato.

Esami del sangue in estate: quali fare? Quando farli?Con l’arrivo dell’estate, molti tendono a trascurare i controlli medici, complice la voglia di relax e la distrazione delle vacanze. Eppure, i mesi estivi rappresentano un momento strategico per ... notizie.tiscali.it

Farmacie, nuovi esami dal 2026: quali test e screening si potranno effettuare e da quandoDal 2026 in farmacia si potranno fare nuovi esami, test e screening oncologici. Tra i nuovi servizi farmaceutici ci sono, per esempio, test per il contrasto dell’antibiotico resistenza e screening per ... fanpage.it

Non sai quali esami del sangue fare ma vorresti un check-up completo Nessun problema, abbiamo la soluzione perfetta per te! Da Fortimed, in collaborazione con il nostro laboratorio, trovi pacchetti check-up pensati per ogni esigenza Chec facebook