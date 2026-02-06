Qashqai spinge le vendite Nissan a gennaio

A gennaio Nissan Italia ha già venduto oltre 3.600 auto, segnando un aumento del 6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La casa giapponese continua a spingere le vendite grazie al successo del modello Qashqai, che ha contribuito a far salire la quota di mercato al 2,3%. Un buon inizio per il 2026, con numeri che fanno ben sperare.

ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 inizia bene per Nissan Italia con volumi di vendita superiori alle 3.600 unità, in crescita del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, e quota di mercato che raggiunge il 2,3%. Un risultato trainato dal modello di punta Qashqai, che con 2.160 unità, in crescita del 49% rispetto allo scorso anno, è al 2° posto tra i C-SUV e al 7° posto fra gli ibridi più venduti in Italia. Continua il successo del propulsore e-Power, scelto dal 60% dei clienti che acquistano Qashqai. La terza generazione di questa tecnologia, lanciata a novembre 2025, ha dato ulteriore slancio alle vendite del modello.

