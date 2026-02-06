L’inverno rende difficile mantenere il bagno pulito come si dovrebbe. Molti si rendono conto troppo tardi che alcuni errori comuni favoriscono la crescita della muffa. In soli due giorni, questa può cominciare a formarsi sulle pareti e negli angoli più nascosti. Pulire correttamente diventa una sfida, soprattutto con le temperature più basse e l’umidità che aumenta. Con pochi accorgimenti, si può evitare che il problema si aggravi, ma bisogna agire subito e con metodo.

L’inverno mette alla prova anche la routine di pulizia domestica più meticolosa, e il bagno è spesso il primo ambiente in cui emergono i problemi. Le condizioni climatiche della stagione fredda, infatti, creano sfide uniche che possono trasformare piccoli fastidi in problematiche persistenti, anche per chi pulisce regolarmente. Stephanie Phillips, proprietaria di Phillips Commercial and Residential Cleaning Service a Nashville e esperta di pulizie professionali, spiega che due fattori invernali lavorano contro di noi: l’umidità e il traffico aumentato. I bagni devono già fare i conti con l’umidità tutto l’anno, ma in inverno questa persiste molto più a lungo perché c’è meno ricircolo naturale dell’aria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Pulire il bagno in inverno? Questi 4 errori fanno crescere la muffa in 48 ore

Se l'umidità e la muffa nel bagno rappresentano un problema ricorrente, esiste un metodo semplice ed economico per migliorare la situazione.

