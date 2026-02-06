Pugno in faccia per scappare con 50 euro

Un uomo ha rubato con destrezza una banconota da 50 euro dal bancone di un negozio. Quando il proprietario ha cercato di fermarlo, è stato preso a pugni in faccia. L’autore del gesto si è poi dato alla fuga con il denaro, lasciando tutti lì increduli. La polizia sta indagando per identificare il responsabile.

Una banconota da 50 euro sfilata con destrezza dal bancone, poi l'aggressione per assicurarsi la fuga. È finita con un arresto per rapina impropria il pomeriggio di una donna italiana di 25 anni, residente nella provincia di Bologna. I fatti sono accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4.

Questa mattina a Roma un uomo di 22 anni ha aggredito una donna con un pugno in faccia.

Argomenti discussi: Paura a San Lorenzo, una mamma e il suo bambino sono stati aggrediti da un uomo. Ha già colpito in passato; Roma, colpisce con un pugno una madre in bici con il figlio: volto fratturato. Video choc. Il 22enne è già libero; San Lorenzo, aggredisce madre e figlio mentre erano in bici. Lei: Mi ha dato un pugno in faccia; San Lorenzo, pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio. Volto fratturato. L'aggressore torna libero.

Pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio: il volto fratturato e la denuncia, ma il 22enne straniero «è già libero» VIDEOIn zona a Roma lo conoscono tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i ... ilgazzettino.it

