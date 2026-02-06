Pucci e Lillo co-conduttori di Sanremo 2026

Andrea Pucci sarà il nuovo co-conduttore di Sanremo 2026. Dopo Lillo, anche lui entra nel cast ufficiale annunciato da Carlo Conti. La scelta ha sorpreso alcuni, ma il direttore artistico ha confermato che Pucci sarà sul palco con Conti e Lillo, portando un tocco di comicità e freschezza alla kermesse. La conferma ufficiale arriverà a breve, ma ormai è certo: la prossima edizione del Festival si farà con questi nomi.

Dopo Lillo, è la volta di Andrea Pucci: è lui il nuovo nome annunciato da Carlo Conti come co-conduttore di Sanremo. Pucci sarà sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio, mentre Lillo Petrolo co-condurrà la puntata di mercoledì 25. L’annuncio è stato dato da Conti attraverso i suoi social: in un video ha mostrato a tutti la telefonata a tre con i due conduttori che lo affiancheranno. Pucci e Lillo si aggiungono al cast che include già la cantante Laura Pausini e l’attore Can Yaman. Ma las prossima settimana Carlo Conti annuncerà altri nomi, quelli delle co-conduttrici e quelli di altri ospiti a sorpresa che prenderanno parte al Festival.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato sui social i nomi dei co-conduttori di Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori; Milano-Cortina: paccheri e vitello nel menù per la cena per i Capi di Stato e di Governo; Laura Pausini: È giusto che Israele partecipi a Eurovision. Gianluca Grignani? Non mi risponde.

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimentiCarlo Conti annuncia su Instagram Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ma qualcuno storce il naso ... corrieredellosport.it

Dopo Laura Pausini, Achille Lauro, Can Yaman e Lillo, al Festival di Sanremo arriva anche Andrea Pucci. Sarà co-conduttore nella serata di giovedì. facebook

Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: “Saranno co-conduttori del festival” x.com