Prova di discesa | Crawford il più veloce ma i big si nascondono Paris unico azzurro a scendere

Nel terzo e ultimo allenamento ufficiale prima della gara, i grandi nomi si sono nascosti. Crawford ha fatto il miglior tempo, ma i big hanno preferito non rischiare, lasciando il ghiaccio vuoto di sorprese. Solo Paris, tra gli italiani, si è visto scendere, e si è piazzato tra i pochi a mostrare un po’ di azione. La sensazione è che si stia riscaldando la tensione in vista della gara vera e propria.

La terza prova di discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio, dove sabato 7 febbraio si assegnerà il primo oro dello sci alpino maschile di Milano Cortina 2026, è stata un gioco a nascondino. Il più veloce è stato il canadese James Crawford in 1’54”95, davanti all’austriaco Hemetsberger e all’americano Radamus, staccati di un secondo e sette e due secondi e tre. Ma come di solito succede nei grandi appuntamenti, i big si sono conservati. Odermatt undicesimo, Kriechmayr quindicesimo davanti ad Allegre, quindi Paris diciottesimo. Non ha chiuso la prova Monney, mentre non sono partiti gli altri italiani in gara, Innerhofer, Casse, Franzoni e Schieder. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prova di discesa: Crawford il più veloce, ma i big si nascondono. Paris unico azzurro a scendere Approfondimenti su Prova Discesa James Crawford svetta in una prova fantasma di discesa a Bormio. Paris unico azzurro in pista (a metà) James Crawford ha dominato l’ultima prova di discesa a Bormio, siglando il miglior tempo. James Crawford domina la discesa libera di Bormio, unico azzurro in gara a metà prova James Crawford si aggiudica la discesa libera di Bormio, il primo azzurro a scendere in gara. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Prova Discesa Argomenti discussi: L'Italia fa la voce grossa nella seconda prova: Casse davanti a Schieder e Franzoni; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convince; A Crans Montana vince il meteo: cancellata la 1a prova di discesa maschile; Startlist terza prova discesa Bormio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani. Prova di discesa: Crawford il più veloce, ma i big si nascondono. Paris unico azzurro a scendereNel terzo e ultimo allenamento ufficiale prima della gara, i favoriti scendono con il freno a mano tirato. Innerhofer, Casse, Franzoni e Schieder scelgono di non partire ... msn.com Discesa, l'Italia si risparmia nell'ultima prova cronometrata. Crawford il più veloce. Paris: «La caviglia ora è a posto»Terza prova a metà sulla Stelvio: 20 atleti su 44 a riposo, Paris prova solo la parte alta. Crawford il più veloce, i favoriti risparmiano energie. Domani alle 11.30 la gara con la prima medaglia di M ... corriere.it Federica #Brignone prova la pista nonostante i rischi: come sta prima della discesa olimpica x.com Brignone: «Buona prova in discesa ma faccio ancora un po' fatica» facebook

