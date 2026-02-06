Pronostico Siviglia-Girona | si ferma la striscia

Sabato si gioca la sfida tra Siviglia e Girona, due squadre in cerca di punti salvezza. Dopo un inizio di stagione difficile, il Girona ha recuperato qualche posizione e arriva con il morale alto. Il Siviglia, invece, ha bisogno di una vittoria per uscire dalla zona pericolo. La partita si annuncia combattuta, con le due squadre che si sfidano per ottenere i tre punti e migliorare la propria classifica.

Siviglia-Girona è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Divise da un solo punto in classifica a favore della squadra ospite – che si è ripresa dopo un avvio di stagione davvero deludente – Siviglia e Girona cercano dei punti salvezza. Sì, nessuna delle due è una squadra tranquilla in questo momento, c'è il rischio di rimanere invischiate fino alla fine dentro la lotta per non retrocedere. Il Girona fermerà la sua striscia di tre vittorie di fila su questo campo.

