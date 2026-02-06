Pronostico Genoa-Napoli | quella statistica che dal 2023 non tradisce mai

Sabato alle 18, Genoa e Napoli si sfidano per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli parte favorito, ma il Genoa cerca di sorprendere. Gli appassionati seguono con attenzione le probabili formazioni e le ultime notizie, anche in diretta tv e streaming. La partita promette emozioni e speranze di punti importanti per entrambe le squadre.

Genoa-Napoli è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il miglior modo per mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Champions League era conquistare i tre punti contro una Fiorentina di nuovo con l'acqua alla gola. Ed il Napoli di Antonio Conte, nonostante l'emergenza infortuni, una settimana fa c'è riuscito approfittando delle sbavature difensive della Viola: prima Vergara – secondo gol consecutivo per il prodotto delle giovanili che il tecnico salentino ha buttato nella mischia per far fronte alle numerose defezioni – e poi Gutierrez hanno permesso agli azzurri di tornare a sorridere dopo le due sconfitte con Juventus e Chelsea tra campionato e coppa.

La Juventus condivide una singolare statistica in Champions League con club come Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

