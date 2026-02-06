Pronostici Serie B 7 febbraio ore 15 | 00 | scontro ad alta quota dopo lo smacco del sorpasso

Questa domenica alle 15:00 si gioca un match decisivo in Serie B. Frosinone e Venezia si sfidano in un testa a testa che può cambiare la classifica. I lagunari hanno appena superato i ciociari, che ora devono recuperare punti per non perdere terreno. Un incontro che promette emozioni e colpi di scena.

Serie B, in cadetteria è in programma l’atteso scontro al vertice tra Frosinone e Venezia. I lagunari hanno appena scavalcato i ciociari, ora costretti ad inseguire. È scontro tra titani nella ventitreesima giornata di Serie B. Da una parte la nuova capolista della serie cadetta, il Venezia, e dall’altra il Frosinone, appena detronizzato proprio dai lagunari. Difficile chiedere di meglio. Fossimo a fine campionato, andrebbero in A insieme. Ma siamo solo a febbraio e per la promozione diretta ci sarà da sgobbare. Dietro agli arancioneroverdi e ai giallazzurri, separati in questo momento da un solo punto, ci sono Monza e Palermo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

