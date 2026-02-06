Programmazione weekend | le emozioni dello sport in diretta

Questo fine settimana, DAZN offre un programma ricco di eventi sportivi in diretta. Tra calcio, Olimpiadi invernali e volley di alto livello, gli appassionati potranno seguire le partite e le gare più importanti senza perdere un minuto. La piattaforma trasmette tutto in tempo reale, garantendo emozioni e adrenalina per chi ama lo sport.

DAZN propone un weekend ricco di emozioni sportive, con una programmazione live che mette al centro calcio, Olimpiadi invernali e volley di alto livello. Un insieme di appuntamenti pensati per seguire dall’anticipo al post-partita, con approfondimenti e interviste in tempo reale. un nuovo appuntamento live powered by DAZN Bet Club, in diretta ogni venerdì sera dalle 19:45. Alla conduzione Eleonora Incardona, affiancata dal giornalista Tommaso Turci, con in studio i Fabio Bazzani e Dario Marcolin. Lo show accompagna i tifosi dal pre al post-partita dell’anticipo di Serie A EniLive e Serie BKT, intrecciando interviste live, commenti e approfondimenti nel quadro dell’intera giornata di campionato.🔗 Leggi su Mondosport24.com Approfondimenti su DAZN Programmazione Un giuramento, una promessa: emozioni e futuro al Palazzetto dello Sport di Verona Ieri mattina, nel rispetto del rito, 209 giovani agenti hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica nel Palazzetto dello Sport di Verona. Gazzetta dello Sport: “Roma-Napoli, Hojlund ritrova Gasperini: emozioni, ricordi e la sfida per rinascere” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Scopri le emozioni della Terza Giornata di Serie A! Ultime notizie su DAZN Programmazione Argomenti discussi: Weekend di emozioni: Programmazione film e spettacoli dal 6 all’8 febbraio; Al Cinema Odeon un programma ricco di emozioni, storia e grandi racconti: la programmazione fino al 5 febbraio; Il Pier delle Vigne entra nella Rete nazionale per l’educazione emotiva: emozioni al centro della scuola; Rugby in TV: le dirette del primo weekend di 6 Nazioni. Le cose non dette e Giobbe Covatta: il weekend di Palazzo RomaNel weekend di Palazzo Roma tornano gli appuntamenti con teatro e cinema d'autore: venerdì in scena anche Giobbe Covatta ... ostuninotizie.it Belluno, Treviso Provincia, Venezia | Weekend di emozioni: Programmazione film e spettacoli dal 6 all’8 febbraio facebook

