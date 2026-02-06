Pro-Russia disinformation falsely links Macron to Epstein French government source says

La notizia circola da alcuni giorni: sui social e in alcuni siti web si diffonde una campagna di disinformazione che collega falsamente il presidente francese Emmanuel Macron all’ex-finanziere Jeffrey Epstein. Secondo fonti ufficiali francesi, si tratta di un tentativo di manipolare l’opinione pubblica, probabilmente messo in atto da attori vicini alla Russia. La procura ha avviato indagini per identificare gli autori di questa diffusione di notizie false. La Francia ha ribadito di non aver alcun collegamento tra Macron e Epstein e invita i cittadini a verificare le font

PARIS, Feb 6 (Reuters) - France has uncovered a pro-Russia disinformation campaign falsely connecting President Emmanuel Macron to late sex offender Jeffrey Epstein, a French government source said on Friday. The source said the state service for Vigilance and Protection against Foreign Digital Interference had detected an operation that used tactics like those of Storm-1516, a pro-Russia group that U.S. authorities suspect spread disinformation during the 2024 U.S. presidential election campaign. The content included screenshots of fake emails, which were made to appear to have come from a new U. 🔗 Leggi su Internazionale.it

