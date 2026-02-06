Principato di Wagner Fraseggio dell’orchestra canto in tono parlato regia | una Valchiria stupefacente

Questa sera a Montecarlo, i Musiciens du Prince hanno portato in scena Die Walküre di Wagner, ma con un approccio insolito. L’orchestra suona con strumenti d’epoca e il canto è in tono parlato, creando un’atmosfera che sorprende. La regia, firmata da una “Valchiria” di grande impatto, rende l’intera rappresentazione diversa dal solito, quasi un esperimento tra tradizione e innovazione.

Già l’associazione Wagner-Montecarlo non sembra delle più immediate. Meno ancora, se in buca per Die Walküre ci sono i Musiciens du Prince, certo formidabili ma orchestra con strumenti d’epoca per HIP (Historically Informed Performance) per lo più barocche. Ma non è stata una Valchiria baroccata né taroccata: soltanto, diversa da quella cui siamo avvezzi, non necessariamente più “autentica”, aggettivo da prendere con le molle, ma sicuramente non più inautentica di quelle standard. Wagner non è da riscoprire, men che meno in questo 2026 che celebra i primi 150 anni del Ring con esecuzioni in mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Principato di Wagner. Fraseggio dell’orchestra, canto “in tono parlato”, regia: una “Valchiria” stupefacente Approfondimenti su Principato Wagner Chi è Margherita Vicario: dal canto alla regia di Gloria! il film che l’ha fatta conoscere Margherita Vicario, nata a Roma nel 1988, è un’attrice, cantautrice e regista italiana. Gunter Neuhold dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana per la prima assoluta di “Canto notturno” del palermitano Simone Piraino Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Principato Wagner Principato di Wagner. Fraseggio dell'orchestra, canto in tono parlato, regia: una Valchiria stupefacenteA Montecarlo va in scena il secondo capitolo della saga del Ring di Wagner, La Valchiria, sotto la direzione di Gianluca Capuano, un musicista intellettuale, o forse un intellettuale musicista, e con ... ilfoglio.it Principato di Monaco - Principauté de Monaco - Monte Carlo facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.