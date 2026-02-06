Principato di Wagner Fraseggio dell’orchestra canto in tono parlato regia | una Valchiria stupefacente
Questa sera a Montecarlo, i Musiciens du Prince hanno portato in scena Die Walküre di Wagner, ma con un approccio insolito. L’orchestra suona con strumenti d’epoca e il canto è in tono parlato, creando un’atmosfera che sorprende. La regia, firmata da una “Valchiria” di grande impatto, rende l’intera rappresentazione diversa dal solito, quasi un esperimento tra tradizione e innovazione.
Già l’associazione Wagner-Montecarlo non sembra delle più immediate. Meno ancora, se in buca per Die Walküre ci sono i Musiciens du Prince, certo formidabili ma orchestra con strumenti d’epoca per HIP (Historically Informed Performance) per lo più barocche. Ma non è stata una Valchiria baroccata né taroccata: soltanto, diversa da quella cui siamo avvezzi, non necessariamente più “autentica”, aggettivo da prendere con le molle, ma sicuramente non più inautentica di quelle standard. Wagner non è da riscoprire, men che meno in questo 2026 che celebra i primi 150 anni del Ring con esecuzioni in mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Principato Wagner
Chi è Margherita Vicario: dal canto alla regia di Gloria! il film che l’ha fatta conoscere
Margherita Vicario, nata a Roma nel 1988, è un’attrice, cantautrice e regista italiana.
Gunter Neuhold dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana per la prima assoluta di “Canto notturno” del palermitano Simone Piraino
Ultime notizie su Principato Wagner
Principato di Wagner. Fraseggio dell'orchestra, canto in tono parlato, regia: una Valchiria stupefacenteA Montecarlo va in scena il secondo capitolo della saga del Ring di Wagner, La Valchiria, sotto la direzione di Gianluca Capuano, un musicista intellettuale, o forse un intellettuale musicista, e con ... ilfoglio.it
Principato di Monaco - Principauté de Monaco - Monte Carlo facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.