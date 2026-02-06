Prime feste e sfilate di Carnevale in Bergamasca | dove si svolgono

Da bergamonews.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime feste e sfilate di Carnevale sono in programma nel fine settimana in Bergamasca. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, diverse località della zona si preparano a dare il via alle celebrazioni con maschere, carri e tanti eventi per grandi e bambini. Le strade si riempiranno di colori e allegria, con le comunità che si organizzano per vivere questa tradizione insieme.

Nel fine-settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio in Bergamasca si tengono le prime feste e sfilate di Carnevale. In città e provincia vengono proposte varie iniziative fra mascherine e costumi all’insegna del divertimento per ogni età. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Domenica 8 febbraio alle 15 all’Oratorio di Celadina a Bergamo si terrà la festa di Carnevale. Il programma prevede: giochi, balli, attività divertenti per adulti e bambini. Non mancheranno le frittelle. PROVINCIA Sabato 7 e domenica 15 febbraio al Castello di Malpaga si terrà “Carnevale al Castello”. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 16.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

