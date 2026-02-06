Prima pagina Tuttosport | Il VAR lancia l’Atalanta la Juve crolla Furia Lucio

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, si parla di una Juventus che crolla sotto i colpi dell’Atalanta, grazie anche all’intervento del VAR che ha deciso il risultato. La partita ha acceso le polemiche e ha lasciato il pubblico senza parole, con i bergamaschi che si sono imposti in modo netto. Il giornale dà spazio anche alle altre news di calcio, Milan e calciomercato, ma il focus resta sulla prestazione dei bianconeri e sulla furia di Lucio.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica naturalmente ampio spazio alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che avverrà stasera, alle ore 20:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'evento si preannuncia spettacolare. In alto, sotto la testata, il commento ad Atalanta-Juventus, partita - in gara secca - dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' e terminata 3-0 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Il VAR lancia l’Atalanta, la Juve crolla. Furia Lucio” Approfondimenti su Atalanta Juventus Prima pagina Corriere dello Sport: “Coppa Italia, la Juve crolla. Atalanta in semifinale” La Juventus esce sconfitta dalla Coppa Italia, eliminata in casa dall’Atalanta che vola in semifinale. Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante” La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 6 gennaio 2026, riporta le dichiarazioni di Capello riguardo alla gestione degli arbitri e al ruolo del VAR nel calcio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Atalanta Juventus Argomenti discussi: Palladino è Mister Personalità: il suo segreto e perché allenerà la Juve, dove meritava di più; Che Milan a Bologna. Coppa Italia: i quarti - La rassegna stampa del 4 febbraio 2026; La Roma cade a Udine. Mercato: fischio finale - La rassegna stampa del 3 febbraio 2026; Champions League, tutto in una notte - La rassegna stampa del 28 gennaio 2026. Del Piero ci crede, Tuttosport oggi in prima pagina: Juve e Lucio da scudettoJuve e Lucio da scudetto: parole di Alessandro Del Piero, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex numero 10 benedice i bianconeri. tuttomercatoweb.com Quattro gol in casa del Parma. Tuttosport in prima pagina: La Juve fa i bottiLa Juve fa i botti. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che celebra il successo ottenuto dalla Juventus nell'ultima. tuttomercatoweb.com [#MotoGP] Questa mattina la squadra di Lucio Cecchinello ha svelato online i colori delle RC213V che affiderà al confermatissimo Johann Zarco, vincitore del GP di Francia dello scorso anno, ed all'attesissimo rookie Diogo Moreira, campione del mondo in ca facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.