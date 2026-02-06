Prima pagina Gazzetta dello Sport | Fate i vostri Giochi | via alle Olimpiadi Milano-Cortina

Questa mattina la Gazzetta dello Sport apre con la notizia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La fumata bianca è arrivata e ora si lavora per mettere a punto i dettagli. I primi atleti si preparano a sbarcare in Italia, mentre le autorità promettono di organizzare tutto al meglio. Nel frattempo, in edicola si parla anche di calcio e del calciomercato del Milan.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Stasera, alle ore 20:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, ci sarà infatti la cerimonia d'apertura dei Giochi. Le Olimpiadi tornano in Italia dopo 20 anni, c'è il record di Paesi partecipanti.

