Prima pagina Corriere dello Sport | Coppa Italia la Juve crolla Atalanta in semifinale

La Juventus esce sconfitta dalla Coppa Italia, eliminata in casa dall’Atalanta che vola in semifinale. La partita si è conclusa con una vittoria netta per gli orobici, lasciando i bianconeri con molte domande da porsi. La Juve ha giocato sotto tono e alla fine ha dovuto arrendersi, mentre l’Atalanta festeggia il passaggio del turno.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, visto che stasera, alle ore 20:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi. Il calcio compare, ma soltanto in trafiletti laterali. Ieri sera, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto per 3-0 la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026.

