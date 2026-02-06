Prima l’ombrello difensivo | così gli Usa si preparano a uno scontro con l’Iran

Gli Stati Uniti rafforzano la presenza in Medio Oriente. Da fine gennaio hanno aumentato il numero di militari e sistemi di difesa aerea. I velivoli e le truppe sono stati spostati e dispiegati per prepararsi a uno scontro con l’Iran. La rete di comando regionale si sta aggiornando, creando un’ombrello difensivo più robusto.

Dalla fine di gennaio cresce la presenza militare statunitense in Medio Oriente, con il trasferimento e dispiegamento operativo di sistemi di difesa aerea stratificata, inclusa la loro integrazione nella rete C2 regionale. Sui colloqui tra Teheran e Washington pende la spada di Damocle di un possibile intervento statunitense. Il bildup militare USA in Medio Oriente. Non tutte le crisi nascono da azioni offensive. Anzi, talvolta hanno avuto inizio con l'adozione di misure difensive. Quando nel maggio-giugno 1962 aerei di ricognizione USA rilevarono le installazioni di sistemi terra-aria S-75 sovietici a Cuba, il Pentagono intuì si trattasse di misure a protezione di successive installazioni di sistemi superficie-superficie, come i missili balistici a medio raggio R-12 e R-14.

