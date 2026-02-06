Il Barbara Monserra subisce una sconfitta amara nel recupero a Cingoli. La squadra ha giocato mercoledì allo Spivach, dove si è recuperata la partita rinviata sabato scorso a causa della nebbia. La sconfitta pesa sulla classifica, che si fa sempre più complicata.

Recupero amaro per il Barbara Monserra che cade a Cingoli. Mercoledì, allo Spivach, si è recuperata la partita rinviata sabato per la fitta nebbia e valida per la terza giornata del girone di ritorno ( Prima Categoria, girone B ). Nebbia che non è mancata neanche mercoledì, ma la partita - scontro diretto per la salvezza - si è giocata lo stesso. Barbara avanti con Ubertini, poi la rimonta dei locali con le reti di Marchegiani, Carbonari e Pesaresi. Per la formazione anconetana terza sconfitta consecutiva in trasferta, con la vittoria che manca da inizio dicembre. E con la classifica che fa paura visto che il Barbara Monserra occupa il penultimo posto con 14 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Barbara Monserra ko nel recupero. Cade a Cingoli, classifica brutta

