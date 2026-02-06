Oggi il prezzo del gas al metro cubo si mantiene stabile rispetto ai giorni scorsi. Chi ha bisogno di monitorare la spesa energetica può controllare facilmente il valore aggiornato quotidianamente, dato che il costo della materia prima influisce molto sulle bollette di famiglie e aziende.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas nel mercato tutelato e in quello libero, spiegando cosa significa per le famiglie italiane e quanto si può arrivare a spendere. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Ultime notizie su Prezzo Gas

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Bollette gas in forte crescita per i vulnerabili a gennaio (+10,5%); Luce e gas costano di più, per gli italiani bolletta salata in arrivo; Arera: a gennaio prezzo gas +10,5% per servizio tutela vulnerabili.

Gas, Arera: prezzo in aumento del 10,5% a gennaio per i vulnerabili(Teleborsa) - Dopo un 2025 segnato da forti ribassi, per il mese di gennaio 2026, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in deciso aumento rispetto a quelle registrate a dicembre, il prezzo della sol ... finanza.repubblica.it

Gas, scattano i rincari per i clienti vulnerabiliDopo i forti ribassi del 2025, secondo Arera, il prezzo torna a salire del 10,5% su dicembre, spinto dall’aumento delle quotazioni all’ingrosso e da una ... repubblica.it

Molti pensano: “Non ho bisogno di un’agenzia, faccio io il prezzo con il calcolo al metro quadro e il gioco è fatto”. La verità Non basta! Il valore di una casa non si decide solo con i numeri: contano luce, distribuzione degli spazi, esposizione, contesto e tanti d facebook