Pretty Woman ritorna nei cinema liguri con un San Valentino romantico e sorprendente

Questa sera i cinema liguri proiettano nuovamente “Pretty Woman”. Il film, amatissimo e diventato un classico, torna sul grande schermo per un’occasione speciale: il San Valentino. Le sale si riempiono di coppie e fan che vogliono rivivere le emozioni di questa storia d’amore senza tempo.

**“Pretty Woman” torna nei cinema liguri per un San Valentino romantico e sorprendente** Sembra un sogno: un film che ha definito un’epoca, che ha toccato il cuore di migliaia di persone e che, con il tempo, si è trasformato in un mito cinematografico, torna nei cinema italiani, in una versione speciale per San Valentino. Il 9 febbraio 2026, in occasione della festa dell’amore, il film *Pretty Woman* – classico della commedia romantica americana, diretto con delicatezza e passione da Garry Marshall – sarà disponibile nelle sale di Liguria, in una rassegna pensata per far rivivere e riscoprire opere che hanno plasmato il linguaggio del cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su PrettyWoman Ritorna

A pochi giorni da San Valentino, i cinema liguri riaccendono i proiettori con un evento speciale.

Il film “Pretty Woman” torna nelle sale italiane per un’edizione speciale di San Valentino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su PrettyWoman Ritorna

Argomenti discussi: Per San Valentino torna Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts; Pretty Woman il film cult torna sul grande schermo; I film cult tornano al cinema e battono i titoli nuovi, non c'entra solo la nostalgia; Pretty Woman torna al cinema per San Valentino: il progetto di Nexo Studios.

Da 'Pretty Woman' a 'Moulin Rouge', il ritorno in sala dei film cult non è solo nostalgia(Adnkronos) - Quella che sembrava solo un'operazione nostalgia è diventata un fenomeno che ha conquistato il pubblico di ogni età: i film del passato tornano come dei 'vecchi amici' o per vivere una s ... msn.com

San Valentino, torna al cinema Pretty Woman con Richard Gere e Julia RobertsIn concomitanza con la festa dei cuoricini che si celebra il 14 febbraio di ogni anno, l'iconica pellicola diretta da Garry Marshalltorna in sala. Ciò contribuisce a sottolineare come, a più di trent’ ... tg24.sky.it

Mercoledì, 11 Febbraio, alle ore 21:15 TORNA PRETTY WOMAN AL VIP! Pretty Woman, la commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall con Julia Roberts e Richard Gere torna al VIP di Novara nella settimana di San Valentino! Al Vip nel 1990 otten facebook

A San Valentino l’amore torna al cinema Pretty Woman – il 9, 10, 11 e 14 febbraio. Il 14 ti aspetta una cartolina speciale in omaggio. Ghost – solo il 14 febbraio. Le prevendite aprono OGGI! Chi porterai con te per un appuntamento… da cinema uci x.com