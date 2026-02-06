Un prete è stato arrestato dopo più di vent’anni dall’abuso di un bambino disabile di 10 anni. La vicenda emerge dall’inchiesta sugli abusi nella Chiesa di New Orleans, che ha già portato a risarcimenti per oltre 300 milioni di dollari. Il sacerdote rischia ora l’ergastolo.

Dall’inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa di New Orleans – che ha portato a risarcimenti che hanno superato i 300 milioni di dollari – è emersa la storia di violenza subita da un bambino di 10 anni. Un caso particolarmente raccapricciante perché il piccolo era disabile e da poco aveva perso nonna e padre. In manette a distanza di più di 20 anni è finito Mark Francis Ford, 64 anni, ex sacerdote cattolico che all’epoca dei fatti prestava servizio nell’arcidiocesi della città della Louisiana (Usa) Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli abusi sarebbero avvenuti nel 2004, quando Ford era responsabile di un programma parrocchiale – God’s Special Children- da lui stesso cofondato rivolto a ragazzi con disabilità, di età compresa tra i 10 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prete abusò di un bimbo disabile che aveva perso padre e nonna, arrestato dopo oltre 20 anni: rischia l’ergastolo

