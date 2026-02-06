Preso a cinghiate per i voti bassi 15enne chiede all’AI se è ‘normale’ poi chiama la polizia

Un ragazzo di 15 anni è stato picchiato brutalmente dai genitori dopo aver preso dei voti bassi a scuola. La violenza è stata così forte che ha ricevuto cinghiate, calci, e anche colpi con oggetti di casa come scopa, bastone e utensili. Sfinito e impaurito, il ragazzo ha deciso di chiedere aiuto all’intelligenza artificiale e poi ha chiamato la polizia. La vicenda ha scosso l’intera comunità, ora sotto shock per quanto accaduto in una famiglia che avrebbe dovuto protegger

Roma, 6 febbraio 2026 – Preso a cinghiate per i voti bassi a scuola, frustato con i fili di carica batterie, ma anche picchiato con tutto quanto si trovasse a portata di mano in casa: una scopa, un bastone di legno, utensili da cucina e persino rami di albero. Un calvario che per un ragazzino di 15 anni, residente a Novara con la famiglia, si ripeteva almeno tre volte a settimana, da quando aveva 6 anni. La domanda all'AI. La sua unica colpa? Avere un rendimento scolastico inferiore alle aspettative dei genitori che sognavano per lui una carriera da medico di livello internazionale. La sorella, invece, non veninva picchiata.

