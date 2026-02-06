Presidio anti Olimpiadi a due passi da San Siro Ed è solo il preludio | sabato pomeriggio il corteo nazionale

Un presidio di circa duecento persone si è svolto alle 18 in viale Mar Jonio, a Milano, per manifestare contro le Olimpiadi. La protesta si è tenuta a pochi passi da San Siro e rappresenta solo l’inizio delle azioni programmate: sabato pomeriggio è in programma un corteo nazionale. I manifestanti vogliono far sentire la loro voce contro i Giochi, che considerano un investimento inutile e dannoso. La piazza si è riempita senza incidenti, e l’atmosfera è rimasta pacifica.

Milano, 6 febbraio 2026 – Circa duecento persone si sono ritrovate alle 18 in viale Mar Jonio per una protesta contro le Olimpiadi. In piazza militanti dei centri sociali, dei sindacati di base e dei comitati di quartiere per l'abitare. Il dispositivo di forze dell'ordine è stato dislocato all'incrocio con piazzale Segesta, con blindati, idrante e alari a rinforzare lo schieramento. A circa un chilometro di distanza, andrà in scena tra un paio d'ore la cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato insostenibili Olimpiadi, che contesta da mesi la kermesse a cinque cerchi che sta per iniziare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

