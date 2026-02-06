Presentazione di Io sono un paese di Stefano Serri

Il paese come luogo di storie e voci, più che di geografia.Uno spazio per personagge intensamente vive, le cui esistenze chiedono di essere ascoltate attraverso nove racconti e una lingua capace di adattarsi, tra realtà quotidiana e visioni.Stefano Serri (1980) vive a Fiorano, in provincia di Modena. Laureato al Dams di Bologna in Discipline teatrali, ha curato e tradotto una cinquantina di volumi dal francese e dall’inglese, tra poeti contemporanei e autori come André Gide, Paul Éluard, Émile Zola. Tra le sue ultime pubblicazioni, Bradipismi. Dieci racconti lenti (Ortica Editrice, 2023), i saggi di Custodi di Metamorfosi (Kolibris, 2024) e le prose poetiche di Oberdan (Novalogos, 2025).🔗 Leggi su Lecceprima.it

Venerdì 16 alle 8 presso la Sala macchine di Factory Grisù, 'La Sinistra per Ferrara' organizza un incontro con Roberto Cirelli, autore ferrarese.

