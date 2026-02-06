Preghiera della sera 6 Febbraio 2026 | Dammi forza nel cammino

Alle 6 di sera di venerdì, molte persone si sono fermate un attimo per recitare una preghiera. La richiesta più comune è stata “Dammi forza nel cammino”, un modo per affidare le preoccupazioni al Signore e trovare un momento di serenità prima di andare a dormire. È un gesto semplice, ma che aiuta a riflettere sui propri affanni e a lasciare andare le tensioni della giornata. Molti hanno scelto di farlo come un vero e proprio esame di coscienza, cercando pace interiore nella preghiera.

"Dammi forza nel cammino". Recita questa preghiera della sera come esame di coscienza: affida ogni affanno al Signore per ritrovare la serenità e riposare nella Sua pace. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi.

