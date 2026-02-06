Pragmata torna a far parlare di sé con un nuovo video confronto tra le principali piattaforme di gioco. La demo appena uscita permette di vedere come si comportano PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2, mostrando differenze e punti di forza di ciascuna. I videogiocatori già analizzano le immagini, cercando di capire quale console possa offrire la migliore esperienza visiva e di gioco.

Con l’arrivo della demo su tutte le console, Pragmata torna al centro dell’attenzione grazie a un video confronto tecnico che mette fianco a fianco le versioni PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2. L’analisi, firmata da ElAnalistaDeBits, permette di valutare in modo concreto le differenze tra hardware di fascia e filosofia diversa, offrendo un quadro chiaro delle scelte tecniche operate da Capcom. In parallelo, IGN ha mostrato un lungo gameplay della demo su Switch 2, approfondendo punti di forza e compromessi della conversione. Il risultato è un’istantanea completa dello stato del gioco in vista del lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pragmata si mostra in un video confronto tra PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2

Capcom ha lanciato ufficialmente la demo di Pragmata, che ora si può provare su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Divinity: Original Sin 2 torna su nuove piattaforme con la Definitive Edition, ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

