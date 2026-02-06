Pozzuoli 58enne arrestato per atti persecutori | pedinamenti e appostamenti

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Pozzuoli con l’accusa di atti persecutori. L’uomo attendeva la moglie fuori dalla Stazione dei Carabinieri di Monterusciello, pedinando e seguendo i suoi spostamenti. Quando i militari sono intervenuti, l’hanno portato in custodia cautelare in carcere. La vicenda si è svolta in modo rapido, con i carabinieri che hanno fermato l’uomo prima che potesse continuare con le sue azioni.

L’uomo attende la moglie fuori dalla Stazione dei Carabinieri di Monterusciello: intervento immediato e custodia cautelare in carcere. La Procura di Napoli – IV Sezione Fasce Deboli – ha coordinato l’indagine che ha portato all’arresto di un 58enne di Pozzuoli, protagonista di una lunga e grave escalation di comportamenti persecutori verso la moglie. La donna, ormai sfinita da pedinamenti, appostamenti e continui tentativi di contatto, viveva in uno stato di ansia costante e aveva deciso di rivolgersi nuovamente ai Carabinieri per chiedere protezione. Attende la moglie davanti alla caserma: il gesto che fa scattare l’arresto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli, 58enne arrestato per atti persecutori: pedinamenti e appostamenti Approfondimenti su Pozzuoli Pedagoghi Perseguitava l'ex moglie con minacce, appostamenti e stalking a Crotone, arrestato per atti persecutori La polizia di Crotone ha arrestato un uomo per aver perseguitato l’ex moglie con minacce, appostamenti e stalking. Atti persecutori nei confronti della moglie, arrestato a Pozzuoli Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Pozzuoli con l’accusa di atti persecutori. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pozzuoli Pedagoghi Argomenti discussi: Castel Volturno (CE) – Ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri: 58enne arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Pozzuoli, arrestato un uomo per molestie alla coniugeUn uomo di 58 anni è stato arrestato per atti persecutori al termine di una lunga e grave escalation di comportamenti ossessivi e intimidatori nei confronti della coniuge. rainews.it Pozzuoli, stalking alla moglie: arrestato davanti alla casermaPozzuoli: arresto in flagranza per comportamenti ossessivi e intimidatori davanti a una caserma dei Carabinieri. cronachedellacampania.it Calci, sputi e tentato strangolamento. La vittima inizialmente non denuncia, poi il quadro precipita: arrestato un 58enne facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.