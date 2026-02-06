Dal 23 al 27 febbraio, nei vari centri scelti dal ministero, si svolgono le prove finali per le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Le convocazioni sono già state inviate e le sedi sono state pubblicate, anche se alcuni candidati devono ancora verificare eventuali rettifiche.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. L'articolo Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale COMPLETO Attenzione alle rettifiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dal 23 al 27 febbraio, le prove finali per le 46mila posizioni economiche ATA si svolgono in diverse sedi in tutta Italia.

