Portogallo in ginocchio per il maltempo fiumi in piena e città allagate | evacuate centinaia di persone

La pioggia continua a imperversare in Portogallo, provocando allagamenti e innalzando i livelli dei fiumi. Centinaia di persone sono state costrette ad evacuare le loro case mentre le autorità cercano di gestire la situazione. Le strade sono allagate e molte zone sono isolate, con i residenti che si trovano in difficoltà. La situazione resta critica e le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora diversi giorni.

Il Portogallo è colpito da una nuova emergenza legata al maltempo, che ha portato fiumi in piena e allagamenti. Forte preoccupazione tra le popolazioni delle aree più esposte. Come previsto dagli esperti, le forti piogge e gli scarichi dei bacini idrografici spagnoli, anch’essi sotto pressione per le recenti precipitazioni, hanno provocato inondazioni in diverse città portoghesi. Tra i centri urbani maggiormente colpiti figurano Porto e Vila Nova de Gaia, situate sulle due sponde della foce del Douro. Nelle prime ore di questa mattina, 6 febbraio, il fiume ha superato gli argini, invadendo alcune aree del lungofiume.🔗 Leggi su Open.online

L’epifania 2026 ha portato condizioni meteorologiche avverse, con intense piogge, vento e temporali che hanno causato allagamenti e disagi in molte zone della città.

