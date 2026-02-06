Portato in carcere per spaccio la convivente cerca di rifornirlo di hashish | amore e droga fra Palma di Montechiaro e Agrigento

Un uomo finisce in carcere per spaccio e la sua convivente tenta di portargli dell'hashish in cella. Lei ora è ai domiciliari, lui invece resta dietro le sbarre. La vicenda si svolge tra Palma di Montechiaro e Agrigento, tra sentimenti e traffico di droga.

Amore e droga, fra Palma di Montechiaro e Agrigento. Lei è, adesso, ai domiciliari. Lui invece resta in carcere. Un ventiduenne di Palma di Montechiaro era ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Il “vizietto” non se l'è però tolto visto che avrebbe continuato a cedere “roba”. Hashish per la precisione. E il 23 gennaio scorso è stato nuovamente arrestato, dai poliziotti del commissariato cittadino, perché trovato in possesso di circa 50 grammi di stupefacente, denaro contante e materiale per il confezionamento. I poliziotti, occupandosi di tenere d'occhio il giovane sospetto, avevano notato strani movimenti vicino all'abitazione dell'uomo, in zona chiesa Madre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palma di Montechiaro Agrigento

Le autorità italiane hanno condotto un’operazione contro la vendita di olio extravergine contraffatto, eseguendo 24 perquisizioni tra Agrigento e Palma di Montechiaro.

Ultime notizie su Palma di Montechiaro Agrigento

