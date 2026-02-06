Il governo ha dato il via libera al decreto per il Ponte sullo Stretto, superando le critiche della Corte dei Conti. Il provvedimento arriva dopo mesi di discussioni e mette in moto i lavori, con il Ministero delle Infrastrutture che guida il progetto. Ora si attende solo l’avvio ufficiale delle opere, mentre la Corte dei Conti non ha più ostacoli formali.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto per il Ponte, pensato per superare i rilievi della Corte dei Conti sull’opera che dovrebbe collegare Calabria e Sicilia, sotto la regia del Mit. Non ci sono paletti alla magistratura contabile, scartata l’ipotesi di un commissario straordinario. Il Mit invierà alla Corte dei Conti l’accordo di programma per il controllo di legittimità e, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, curerà gli adempimenti necessari per arrivare a una nuova delibera del Cipess, attraverso l’aggiornamento del piano economico-finanziario della Stretto di Messina, il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio (Art) e di quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto. Nessun paletto alla Corte dei Conti

Approfondimenti su Ponte Sul Stretto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ponte sullo Stretto, stop temporaneo della Corte dei Conti

Ultime notizie su Ponte Sul Stretto

Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, niente commissario e nessun paletto alla Corte dei conti: il governo riscrive il decreto; Ponte sullo Stretto, Salvini tuona: Ho incontrato Mattarella: nessuna norma del dl limita i poteri della Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, Ciucci non sarà commissario: saltano i limiti alla Corte dei Conti; Decreto Ponte, Mattarella blocca Salvini su Corte dei Conti e Ciucci commissario.

Ponte sullo Stretto. Nessun paletto alla Corte dei ContiVia libera del Consiglio dei ministri al decreto per il Ponte, pensato per superare i rilievi della Corte dei Conti sull’opera che dovrebbe collegare Calabria e Sicilia, sotto la regia del Mit. Non ci ... quotidiano.net

Cdm, via libera al decreto sul Ponte: salta il commissario, nessun paletto alla Corte dei ContiOggi si è definito ulteriormente l'iter approvativo del Ponte sullo Stretto in conformità ai rilievi della Corte le parole del Ministro Salvini ... citynow.it

Ponte sullo Stretto, Cdm approva decreto Via libera anche alle misure su commissari straordinari e concessioni facebook

Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti x.com