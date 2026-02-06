Ponte sullo Stretto il Pd provinciale | Iter azzerato certifica l’improvvisazione del governo

Il Pd provinciale critica duramente il governo dopo la decisione di azzerare tutto l’iter sul Ponte sullo Stretto. Con l’ultimo decreto, il progetto torna di nuovo davanti al Cipess, e si ricomincia da zero. I dem parlano di improvvisazione e di propaganda, sottolineando come questa scelta dimostri che l’intera operazione è stata gestita senza chiarezza e senza un piano concreto. La polemica si accende, mentre si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.

"L'azzeramento dell'iter sul Ponte sullo Stretto, certificato dopo l'ennesimo decreto e la necessità di ripartire da zero tornando davanti al Cipess, conferma in modo plastico l'improvvisazione e la propaganda che da mesi accompagnano questa operazione, nonché il disconoscimento dell'operato del.

