Pompeo | pace in Ucrania richiede volto nuovo da parte di Putin

Giovedì pomeriggio, Mike Pompeo ha partecipato a un evento a Ancona, alla Mole Vanvitelliana. Ha detto che per arrivare alla pace in Ucraina bisogna cambiare volto a Putin. Secondo l’ex segretario alla Casa Bianca, manca solo la volontà di Mosca per trovare una soluzione. Pompeo ha insistito che il problema non è solo sul campo di battaglia, ma anche nella volontà politica di Putin di negoziare.

**Mike Pompeo alla Mole: «Per la pace in Ucraina manca solo la volontà di Putin»** Giovedì 5 febbraio 2026, nella suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana, a Ancona, è stato presentato il libro *“Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo”* di Mike Pompeo, ex Segretario di Stato americano, e capo della CIA tra il 2013 e il 2017. L’evento, che ha visto l’intervento diretto del sindaco di Pacentro, Giuseppe Silvestri, ha avuto come protagonista principale l’ex diplomatico americano, ormai un punto fermo della geopolitica internazionale. Il libro, presentato da Paolo Tanoni, avvocato recanatense e promotori dell’iniziativa, affronta temi cruciali della sicurezza globale, con particolare attenzione alla Cina, all’artico e alla futura direzione dell’Occidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mike Pompeo è arrivato alla Mole di Ancona, dove ha parlato di Ucraina e di come si possa trovare una soluzione.

Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, un comitato incaricato di supervisionare la ricostruzione della Striscia.

