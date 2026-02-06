Pompa di calore o caldaia | analisi reale mostra quanto si risparmia davvero

Quando Massimiliano Zocchi ha deciso di sostituire la caldaia a gas con una pompa di calore nel suo appartamento di 85 metri quadrati nel centro di Roma, ha puntato a risparmiare. Ora, una analisi reale mostra quanto i consumi siano effettivamente diminuiti e quanto si possa risparmiare con questa scelta.

Quando Massimiliano Zocchi, con un appartamento di 85 metri quadrati nel centro di Roma, ha scelto di installare una pompa di calore al posto della tradizionale caldaia a gas, pensava di risparmiare. Ma non era soltanto una questione di economia: era anche un tentativo di migliorare l’efficienza energetica e la classe climatica dell’abitazione. Ecco come è andata davvero la sua esperienza, in base ai dati reali raccolti e analizzati dal progetto Adiconsum, che mostra i conti in dettaglio, sia per il 2024 che per il 2025. L’appartamento, situato in un condominio storico e con i nuovi infissi installati, è stato dotato di un sistema ibrido di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, con un impianto formato da fancoil – vecchi termosifoni – abbinati a un pavimento radiante.🔗 Leggi su Ameve.eu

