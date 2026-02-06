‘PokéPark Kanto’ inaugurato a Tokyo il primo parco divertimenti dei Pokémon Quanto costa e cosa aspettarsi

Oggi apre a Tokyo il primo parco a tema permanente dedicato ai Pokémon. Si chiama PokéPark Kanto e si trova dentro Yomiuriland, nella periferia della capitale. I visitatori potranno immergersi in un mondo ispirato ai cartoni e ai giochi, con attrazioni, giochi interattivi e spettacoli, tutto dedicato ai mostri tascabili più amati. I biglietti costano e ci sono diverse opzioni, ma chi si aspetta un’esperienza autentica e divertente troverà sicuramente pane per i suoi denti.

Aprono oggi le porte di PokéPark Kanto, il primo parco a tema permanente dedicato ai Pokémon al mondo, situato all’interno di Yomiuriland, nella periferia di Tokyo. Oltre a celebrare il trentesimo anniversario del franchise, l’apertura segna un passo importante per trasformare un fenomeno pop in un’esperienza reale, combinando natura, gioco e nostalgia. Un mondo Pokémon da esplorare dal vivo. PokéPark Kanto non è un parco con soli roller coaster ma un’ambientazione tematica che invita i visitatori a vivere il mondo Pokémon. La struttura si estende su oltre 26.000 metri quadrati e comprende due zone principali: la Pokémon Forest, un percorso naturalistico di circa 500 metri dove più di 600 creature sono ricreate in scenari ispirati ai videogiochi, e Sedge Town, un’area che riproduce una piazza con negozi, ristoranti, merchandise ufficiale e spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

