pochi infermieri i numeri non tornano

La carenza di infermieri si fa sentire anche quest’anno. Dei 67 posti disponibili, solo 55 candidati sono riusciti a presentarsi e sono stati giudicati idonei. La differenza tra i posti e i partecipanti rende difficile coprire tutte le esigenze degli ospedali, che continuano a cercare personale specializzato. La situazione rimane critica e le istituzioni devono trovare soluzioni rapide.

Sessantasette posti da infermieri disponibili, 85 candidati iscritti, ma solo 55 presenti al concorso e ritenuti idonei. Almeno 12 posizioni rimarranno quindi scoperte, sempre che tutti i vincitori accettino. Succede all' Asst di Lecco. Numeri forse migliori che in passato, ma che non bastano a compensare l'emorragia di infermieri dalle corsie e dagli ambulatori dei presidi della sanità pubblica provinciale: solo a gennaio se ne sono già andati in 15, alcuni per raggiunti limiti di età e pensionamento, altri però perché si sono dimessi per trasferirsi altrove o approdate dai privati. "Mentre tutto si concentrano su inaugurazioni di mezzi ponti, rotonde, pezzi di piste ciclabili, svincoli, elezioni provinciali e comunali, emergono sempre più le lacune e il disinteresse dei politici regionali e dei sindaci per la nostra sanità locale – denuncia Ercole Castelnovo, decano dei sindacalisti dell'Asst di Lecco -.

La professione medica in Italia attraversa una fase di criticità, con numeri che evidenziano una crescente difficoltà nel settore sanitario pubblico.

