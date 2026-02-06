Roma, 6 febbraio – Il pneumologo Papi ha annunciato che l’approvazione del farmaco mepolizumab rappresenta una buona notizia per i pazienti con BPCO. La malattia, che provoca riacutizzazioni spesso gravi, colpisce molte persone anche quando sono in terapia. Ora, con questo nuovo trattamento, si spera di migliorare la qualità di vita di chi convive con questa patologia.

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una patologia soggetta a riacutizzazioni, che possono essere molto gravi, anche in pazienti trattati con il massimo della terapia attualmente disponibile. L'approvazione di mepolizumab consente di offrire a pazienti che non avevano nessuna opzione oltre quelle disponibili, un'opportunità aggiuntiva anche quando hanno riacutizzazioni e sono massimizzati con la terapia inalatoria". Così all'Adnkronos Salute Alberto Papi, professore di Malattie dell'Apparato respiratorio e direttore Unità Respiratoria Dipartimento CardioRespiratorio ospedale Sant'Anna di Ferrara, commentando l'approvazione da parte della Commissione europea di mepolizumab, un anticorpo monoclonale diretto contro l'interleuchina-5, negli adulti come trattamento di mantenimento aggiuntivo per la Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) non controllata caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue, in associazione a un corticosteroide inalatorio, un beta2-agonista a lunga durata d'azione e un antagonista muscarinico a lunga durata d'azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pneumologo Papi, 'approvazione mepolizumb buona notizia per pazienti Bpco'

Approfondimenti su Papi Pneumologo

Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco.

Il dottor Papi conferma che il dupilumab sta dando buoni risultati nella gestione della Bpco.

Ultime notizie su Papi Pneumologo

