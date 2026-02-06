Pizzeria Da Tano un anno di successi e tante novità per il 2026

La pizzeria «Da Tano» ha appena festeggiato un anno di attività. È nata come un progetto familiare e in via Baioni ha già conquistato molti clienti. Le pizze sono fatte con ingredienti di qualità e il locale si prepara a introdurre molte novità per il 2026.

Articolo. La pizzeria festeggia il primo anno di attività: un progetto familiare che in via Baioni ha conquistato il quartiere con pizze curate, ingredienti di qualità e nuove idee in arrivo nel 2026. La pizzeria «Da Tano», in via Baioni a Bergamo, festeggia il suo primo anno di attività: dodici mesi intensi, costruiti passo dopo passo grazie al sostegno dei clienti e, immancabilmente, dei tifosi dell'Atalanta che nei giorni di partita sanno di trovare qui una porta sempre aperta prima e dopo la partita. Un anno importante, soprattutto perché nato da zero: un locale che era chiuso da tempo e che, con l'impegno e la passione di tutta la famiglia, è tornato a vivere. Tano davanti al forno della sua pizzeriaDa febbraio arriverà una novità importante: la mozzarella fiordilatte pugliese fresca, tagliata a mano, scelta per dare alla pizza un sapore ancora più autentico e riconoscibile. E guardando alle ... PIZZA DEL MESE – FEBBRAIO ALL'AMATRICIANA Questo mese da Pizzeria da Tano celebriamo un grande classico della tradizione… in versione pizza (e non solo)! Scopri la nostra Pizza all'Amatriciana, un'esplosione di gusto con: Base di salsa

