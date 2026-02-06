Pixel phone utenti lamentano rumori di popping anche a volume zero

Gli utenti di Google Pixel segnalano un nuovo problema audio. Molti hanno iniziato a lamentarsi di rumori di popping che si sentono anche a volume zero. Il problema riguarda gli altoparlanti del telefono, e ancora non c’è una soluzione ufficiale. La situazione sta creando fastidio a chi utilizza il telefono quotidianamente.

Questa analisi sintetica mette in evidenza un nuovo problema audio segnalato dagli utenti di telefoni Google Pixel: rumori di popping provenienti dagli altoparlanti. Le descrizioni emergono su forum specializzati e sono state notate anche da fonti di settore, indicando una dinamica che coinvolge diversi modelli Pixel senza limitarsi a una singola variante. rumori di popping sui google pixel: problema diffuso tra i modelli pixel. Un utente ha riferito che durante l'apertura o la chiusura di applicazioni gli altoparlanti emettono clic o scoppiettii forti, come se gli speaker venissero sovraccaricati per un istante.

