Più di 40 ko è il Sei Nazioni degli assenti Bortolami | Colpa di giovane età usura e intensità

Il Sei Nazioni si apre con numeri negativi per l’Italia, che perde ancora giocatori a causa di infortuni e stanchezza. Questa volta tocca anche a Todaro, ex capitano azzurro ora alla guida della Georgia. Gli allenamenti sono corti e poco intensi, perché i club non vogliono rischiare infortuni. Bortolami spiega che la giovane età, l’usura e l’intensità delle partite mettono a dura prova i giocatori italiani. Il torneo si sta rivelando difficile per molte squadre, con l’Irlanda decimata e

Andy Farrell l’ha definita una lista "più ampia del normale". E si riferiva solo alla sua Irlanda. Se invece si prende per intero la lista dei giocatori che salteranno per infortunio tutto o parte del Sei Nazioni 2026, il numero è impressionante. Verrebbe da dire anche sconcertante. Quaranta, a tenersi stretti. Numero quanto meno democratico perché colpisce in maniera praticamente uniforme tutte le sei nazionali. Ma da cosa dipende? Lo abbiamo chiesto a Marco Bortolami, al lavoro a Tbilisi in vista del via del Rugby Europe Championship: all’ex capitano azzurro è stata infatti affidata la guida della Georgia (esordio domenica in Svizzera) e dei Black Lion, ruolo che occuperà fino a giugno, quando arriverà il francese Pierre-Henri Broncan, di cui poi sarà il primo assistente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La nazionale italiana di rugby si prepara a scendere in campo per il primo match del Sei Nazioni 2026.

È un’Irlanda con tante assenze quella che si appresta ad affrontare la Francia a Parigi nella prima partita del Sei Nazioni 2026 In prima linea assenti Porter e Furlong, sostituiti da Loughman, alla seconda da titolare in nazionale, e Clarkson. In terza linea Cia facebook