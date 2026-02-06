Pirelli scivolone Sinochem No allo scorporo di CyberTire

La Pirelli blocca lo scorporo di CyberTire. Il consiglio di amministrazione dell’azienda italiana, di proprietà dei soci cinesi di Sinochem, ha deciso di non procedere con la divisione dei pneumatici intelligenti. La mossa sorprende, perché in passato si era parlato di una possibile separazione di questa divisione. Ora, invece, la decisione ufficiale mette fine a qualsiasi progetto di scorporo.

Passo falso dei soci cinesi di Pirelli. Il cda della Bicocca boccia lo scorporo dei cosiddetti pneumatici intelligenti. Il board ha infatti condiviso con 9 voti favorevoli e 5 contrari (dei consiglieri cinesi) le valutazioni dell'amministratore delegato, Andrea Casaluci, relativamente alle attività Cyber Tyre «che devono continuare a essere esercitate e sviluppate in modo pienamente integrato, anche sul piano funzionale e organizzativo, con tutte le altre attività del gruppo Pirelli», si legge in una nota. Una posizione che esclude esplicitamente qualsiasi iniziativa che possa condurre a forme di compartimentazione, separazione o segregazione - anche parziale - del business rispetto al perimetro complessivo di Pirelli.

