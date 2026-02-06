Pirati della strada raddoppiati in 5 anni | come evitare la beffa e ottenere il risarcimento
Negli ultimi cinque anni, il fenomeno dei pirati della strada è più che raddoppiato. Le vittime si trovano spesso in difficoltà nel ottenere un risarcimento, anche quando non sono responsabili. Questa escalation preoccupa autisti e forze dell’ordine, che cercano di trovare soluzioni per fermare questa tendenza e tutelare chi si trova coinvolto in incidenti.
Essere coinvolti in un incidente stradale, a prescindere dalle responsabilità, è sempre un duro colpo. Ma il danno rischia di diventare una vera e propria beffa se l'altro veicolo, invece di fermarsi, scappa via. Fughe e omissioni di soccorso diventano sempre più un problema nel nostro territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Strage di via Caravaggio, 50 anni fa il massacro della famiglia Santangelo: il cane Dick, la beffa del Dna e il risarcimento. «Vogliono farmi pagare per i loro errori»
A cinquant'anni dalla tragica notte di via Caravaggio, Napoli ricorda il massacro della famiglia Santangelo, un episodio che ha segnato profondamente la città.
Al via la campagna Stop a bullismo e pirati della strada
Da questa settimana è partita ufficialmente la campagna contro il bullismo e i pirati della strada.
Pirati della strada tutti individuati grazie al sistema di videosorveglianzaOSIMONelle ultime settimane nel territorio di Osimo si sono verificati diversi incidenti stradali. I responsabili al volante si sono tutti dati alla fuga. Grazie al tempestivo intervento degli agenti ... ilrestodelcarlino.it
Neonata sbalzata dall’auto, caccia a due pirati della strada: la verità nelle videocamere dell’A5Investita a neanche tre mesi da un’auto che ha proseguito senza fermarsi: la piccola Lucia potrebbe essere morta così, sabato sera, sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Per questo la procura di Ivrea ha ... torino.repubblica.it
Bari, quei pirati della strada sul monopattino: contromano, col passeggero o i pacchi, in pochi rispettano le regole x.com
STOP al bullismo. STOP ai pirati della strada. L’Automobile Club Roma sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Pet Carpet prevista per il 5 e 6 febbraio 2026 e rivolta agli studenti delle scuole del IV e V Municipio di Roma. Educ facebook
