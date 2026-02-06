Pirati della strada raddoppiati in 5 anni | come evitare la beffa e ottenere il risarcimento

Negli ultimi cinque anni, il fenomeno dei pirati della strada è più che raddoppiato. Le vittime si trovano spesso in difficoltà nel ottenere un risarcimento, anche quando non sono responsabili. Questa escalation preoccupa autisti e forze dell’ordine, che cercano di trovare soluzioni per fermare questa tendenza e tutelare chi si trova coinvolto in incidenti.

Essere coinvolti in un incidente stradale, a prescindere dalle responsabilità, è sempre un duro colpo. Ma il danno rischia di diventare una vera e propria beffa se l'altro veicolo, invece di fermarsi, scappa via. Fughe e omissioni di soccorso diventano sempre più un problema nel nostro territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

